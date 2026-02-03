Rette rincarate e sezioni soppresse Genitori e Fondazione a confronto

Le rette delle scuole materne di Gallarate sono salite e alcune sezioni sono state soppresse. I genitori si sono confrontati con la Fondazione, chiedendo spiegazioni e cercando di capire come si arriverà a garantire i servizi. La questione ha acceso il dibattito pubblico, diventando uno dei temi più discussi in città negli ultimi mesi.

L'aumento delle rette alla Fondazione Consorzio scuole materne di Gallarate si è progressivamente trasformato in uno dei casi politici più rilevanti dell'ultimo periodo, mettendo al centro il tema della sostenibilità dei servizi educativi, il ruolo del Comune e l'economia delle famiglie gallaratesi. È iniziato tutto con la comunicazione, a metà gennaio, degli aumenti tariffari, che in alcuni casi superano i 120 euro mensili, e con la decisione di sopprimere le sezioni Primavera attive in tre plessi cittadini. Scelte arrivate, secondo molti genitori, come un fulmine a ciel sereno, a iscrizioni già effettuate e percorsi educativi avviati.

