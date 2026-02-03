Resident Evil Requiem | Maika Monroe lotta per sopravvivere a Racoon City nel trailer live-action

Maika Monroe si trova nel cuore di Racoon City nel nuovo trailer di Resident Evil Requiem. L’attrice, nota per horror come Longlegs e It Follows, interpreta un personaggio che cerca di sopravvivere in un mondo invaso dai mostri. Il trailer mostra scene intense e un’atmosfera tesa, mentre Monroe affronta minacce e pericoli in una città ormai fuori controllo. Il film serve anche a promuovere il nuovo videogioco del franchise, con un’azione che non lascia spazio alle pause.

In alcune città americane ha fatto la sua comparsa un poster rosso che mostra fotografie di persone scomparse accompagnate dallo slogan "Il male ha sempre avuto un nome". Un codice QR conduce a un link per guardare il trailer live-action di Resident Evil Requiem interpretato da Maika Monroe. L'attrice di Longlegs e It Follows entra nel mondo del videogioco in quella che lei stessa descrive come una "dinamica da cortometraggio".

