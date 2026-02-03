Quattro agenti del Reparto mobile sono stati schierati in ospedale durante la manifestazione a Torino. La piazza si è riempita di migliaia di persone contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, e sul campo sono arrivati anche gli agenti del VII Reparto Mobile di Bologna. La tensione è salita durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con alcuni agenti impegnati a mantenere l’ordine e altri coinvolti nelle operazioni di gestione della folla.

In prima linea, anche a Torino. Durante gli scontri tra manifestanti – anarchici e antagonisti – e forze dell’ordine, in occasione della manifestazione nazionale che ha portato migliaia e migliaia di persone a scendere in piazza contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, c’erano 70 agenti del VII Reparto Mobile di Bologna. Del contingente, nei feroci tafferugli, sono rimasti feriti quattro agenti. Raggiunti da bottiglie di vetro, bombe carta e san pietrini. E poi ancora pietre, grandissime, e anche razzi e fuochi d’artificio, sparati il più delle volte ad altezza uomo, in direzione degli agenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reparto mobile in campo. In ospedale quattro agenti

Venerdì scorso a Torino si sono verificati scontri tra poliziotti e manifestanti.

Un episodio di violenza scuote il carcere di Poggioreale: il 17 dicembre, un detenuto ha aggredito due agenti della penitenziaria, mandandoli in ospedale.

