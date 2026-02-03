Renato Favero raggiunge Bostock e conquista il bronzo con un gran tempo agli Europei!

Renato Favero ha conquistato il bronzo agli Europei di ciclismo su pista. Ha fatto un tempo eccezionale e ha portato l’Italia sul podio. Ora si concentra sulla gara a squadre, ma il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L'Italia ha trovato un nuovo alfiere per il quartetto. Renato Favero sta già disputando l'inseguimento a squadre, ma si candida ad un ruolo primario per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'azzurro oggi ha dimostrato tutto il suo valore conquistando la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale agli Europei di ciclismo su pista di Konya. Una finale per il terzo posto interpretata alla grande dal corridore classe 2005: senza timore reverenziale è partito forte ed è andato a riprendere il suo rivale Matthew Bostock, timbrando un tempo eccezionale con 4:01.749 (uno dei migliori tempi italiani nella storia sui 4000 metri).

