Il termine “remigrazione” si riferisce al taglio delle pensioni e ha fatto capolino nel dibattito politico italiano. Finora era usato solo dalla propaganda di estrema destra, senza mai arrivare nei lavori ufficiali di Camera o Senato. Ora, però, la questione potrebbe tornare alla ribalta, alimentando le tensioni tra le forze politiche.

Fino a ora la parola “remigrazione”, teorizzata dal suprematista austriaco Martin Sellner e ripresa dalla presidente di Afd Alice Weidel, era sì emersa nel dibattito politico italiano, ma era sempre rimasta nel perimetro della propaganda di estrema destra, senza mai entrare nelle aule di Camera o Senato. Ciò è cambiato venerdì scorso, quando la proposta di legge “Remigrazione e riconquista”, promossa da Casapound, è entrata nella sala stampa della Camera grazie all’aiuto di Domenico Furgiuele, uno dei vannacciani della Lega. Lorenzo Fontana, presidente della Camera e anch’egli della Lega, non ha esitato a bollare l’idea della conferenza come “inopportuna”, soprattutto per la presenza di figure xenofobe ed estremiste. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Remigrazione” significa taglio delle pensioni. Appunti per la Lega

