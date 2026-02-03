Regno Unito Kate visita un lanificio e ricama un grande copriletto

Martedì, Kate Middleton ha visitato un lanificio a Haverfordwest, nel Galles. La principessa del Galles si è messa a ricamare un grande copriletto, coinvolgendo i presenti in un’attività che ha suscitato curiosità e attenzione. La visita ha avuto un tono pratico e diretto, senza troppi giri di parole.

(LaPresse) Martedì, la principessa del Galles Kate Middleton si è cimentata nel ricamo in un lanificio di Haverfordwest, nel Galles. La principessa ha visitato Melin Tregwynt, dove ha potuto osservare i lavoratori all’opera nella creazione di coperte e altri prodotti in lana. Ha anche ricamato un grande copriletto e incontrato un designer. Gruppi di sostenitori hanno atteso al freddo per poter vedere la principessa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

