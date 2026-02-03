Martedì, Kate Middleton ha visitato un lanificio a Haverfordwest, nel Galles. La principessa del Galles si è messa a ricamare un grande copriletto, coinvolgendo i presenti in un’attività che ha suscitato curiosità e attenzione. La visita ha avuto un tono pratico e diretto, senza troppi giri di parole.

(LaPresse) Martedì, la principessa del Galles Kate Middleton si è cimentata nel ricamo in un lanificio di Haverfordwest, nel Galles. La principessa ha visitato Melin Tregwynt, dove ha potuto osservare i lavoratori all’opera nella creazione di coperte e altri prodotti in lana. Ha anche ricamato un grande copriletto e incontrato un designer. Gruppi di sostenitori hanno atteso al freddo per poter vedere la principessa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Kate visita un lanificio e ricama un grande copriletto

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton sorprende il Regno Unito con una visita a sorpresa in ospedale insieme a William, dimostrando vicinanza e sensibilità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Kate, la bambina e la conchiglia con dentro il mare; Tutte le volte in cui Kate Middleton ha riciclato i suoi outfit preferiti; Un lettore labiale ha rivelato cosa ha detto Trump a Kate Middleton durante una visita ufficiale nel Regno Unito; Un organo del Consiglio d’Europa chiede il divieto delle pratiche di conversione.

La dolcezza di Kate Middleton: insegna a una bambina come sentire il mare in una conchigliaLa principessa è volata nel West Yorkshire per capire come il gioco possa aiutare a superare i grandi traumi. Ha fatto poi visita ad alcune giovani rugbiste e ribadito il potere della natura nel perco ... msn.com

Visita nel Regno Unito: Melania Trump incontra William e Kate, immagini esclusiveLa First Lady Melania Trump condivide le immagini della visita ufficiale nel Regno Unito, un momento di dialogo e rappresentanza accanto al presidente Donald Trump. L’incontro con i membri della ... panorama.it

Clima, inizio 2026 piovoso nel Regno Unito: in Irlanda del Nord il gennaio più piovoso degli ultimi 149 anni - facebook.com facebook

Il Regno Unito dovrebbe prendere in considerazione la ripresa dei colloqui per un patto di difesa con l’UE, ha detto Keir Starmer, sostenendo che l’Europa deve “fare un passo avanti e fare di più” per difendersi in tempi incerti. @CostanzaSpocci x.com