registi che hanno cambiato per sempre la lettura teatrale di wagner

I registi che hanno rivoluzionato il modo di mettere in scena Wagner sono tornati sotto i riflettori. Durante un’ultima rappresentazione, il pubblico ha aspettato che finisse, senza applaudire, lasciando che il dramma si svolgesse in silenzio per oltre quattro ore. Sul palco, si è rivisto il classico vestito di Sieglinde, come quello di Cosima Wagner nella famosa foto, mentre il pubblico di Milano nel 1974 assisteva impassibile, consapevole di essere testimone di una lettura diversa di uno dei grandi capolavori.

Per fischiare, il pubblico ha atteso che si chiudesse il sipario; con tempismo perfetto, per quattro ore e passa ha taciuto davanti al dramma borghese che si compie sotto i suoi occhi, con Sieglinde vestita come Cosima Wagner nella celebre foto dove mostra il profilo aquilino di famiglia allo spettatore mentre il marito Richard le tiene la mano, perché siamo nel 1974 delle contestazioni milanesi dove magari ti sparano alle gambe ma non ti mandano segnali di quello che si prepara, a te borghese soprattutto. Nel momento in cui Luca Ronconi e Pier Luigi Pizzi, regista e scenografo-costumista della “Valchiria” diretta da Wolfgang Sawallisch, spuntano da dietro il sipario con le barbe de rigueur di quegli anni e c’è una foto a ricordare quel momento, si scatena la bagarre: “In sala trovammo un campo di battaglia: la platea di tradizionalisti insultava noi e il loggione, che invece ci applaudiva, Arruga urlava, Fedele d’Amico si sporgeva verso di noi oltre la buca dell’orchestra per rasserenarci: “U’n hanno capito nulla”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

