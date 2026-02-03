Regione | salta il voto sull' odg della Lega sugli scontri di sabato a Torino

Il voto in Consiglio regionale della Liguria sull’ordine del giorno della Lega riguardo agli scontri di sabato a Torino non si è tenuto. La discussione prevista è saltata all’ultimo minuto, lasciando in sospeso la richiesta di chiarimenti sui disordini avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Nessuna data nuova è stata ancora fissata.

