Reggio Emilia cambia il piano sosta all' arcispedale Santa Maria Nuova | come funziona il parcheggio

Reggio Emilia si prepara a cambiare il modo di parcheggiare all’arcispedale Santa Maria Nuova. Da oggi entra in vigore il nuovo piano sosta, che introduce alcune modifiche nelle aree di parcheggio. Ora sarà più facile trovare posto e gestire gli spazi, grazie a nuove regole e segnaletiche aggiornate. I cittadini e i visitatori devono familiarizzare con le nuove disposizioni per evitare sanzioni e rendere più fluido il traffico all’interno dell’ospedale.

Reggio Emilia, 3 febbraio 2026 - Il nuovo piano sosta dell' arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio è in partenza. Dal 9 febbraio la riorganizzazione degli stalli sarà ufficiale, "nelle prime due settimane di applicazione si procederà ai controlli con alcuni margini di flessibilità" comunica l'azienda Usl. Diversi i cambiamenti in atto rispetto alla prima versione del piano: presentata la scorsa estate, scatenò il dissenso dei sindacati rappresentanti dei lavoratori della sanità. Al centro del dibattito l'ipotesi di far pagare un pass annuale ai dipendenti per poter parcheggiare vicino all'ospedale.

