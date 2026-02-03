Referendum Giustizia arriva il no da 117 Costituzionalisti | tanti dalle Università siciliane una

Un gruppo di 117 costituzionalisti italiani si oppone al referendum sulla giustizia previsto per marzo. Molti di loro insegnano nelle università siciliane e hanno firmato un documento in cui spiegano perché non sono d’accordo con le modifiche proposte. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sull’argomento, e ora si aspetta di vedere se le opposizioni cresceranno o se i sostenitori del sì riusciranno a far passare le loro idee.

Un fronte di 117 esperti di diritto costituzionale, provenienti da università di tutta Italia, ha scelto di dire no al referendum sulla giustizia in programma per il 22 e il 23 marzo. Il gruppo, che include personalità di rilievo tra cui tre presidenti emeriti della Corte costituzionale e un ex vice presidente, ha aderito al Comitato Società Civile per il No, guidato da Consolato Cicciù. L'iniziativa rappresenta una delle più significative mobilitazioni di esperti del settore negli ultimi anni, con un peso che va ben oltre la semplice opposizione politica. I firmatari, tra cui docenti di prestigiose sedi accademiche come Firenze, Torino, Roma, Napoli, Messina, Catania, Palermo e Reggio Calabria, condividono la convinzione che le proposte del referendum rischino di compromettere l'indipendenza della magistratura e l'equilibrio delle istituzioni.

