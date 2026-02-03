Recupero del movimento e riabilitazione ortopedica alla Clinica Quarenghi

La Clinica Quarenghi ha avviato un nuovo percorso di recupero del movimento e riabilitazione ortopedica. Pazienti che hanno subito fratture, interventi o traumi complessi ora possono affidarsi a programmi specifici per tornare a muoversi meglio. La struttura si concentra su trattamenti pratici e risultati concreti, con l’obiettivo di aiutare le persone a riprendere le attività quotidiane più in fretta possibile.

Il recupero del movimento rappresenta una fase centrale nel percorso di cura di pazienti che hanno affrontato fratture, interventi chirurgici ortopedici o traumi complessi. Tornare a camminare, ritrovare forza, stabilità e autonomia nei gesti quotidiani richiede tempo, metodo e un supporto specialistico. La riabilitazione ortopedica interviene proprio in questo momento, trasformando la fase successiva all’evento acuto in un lavoro strutturato. All’ Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme la riabilitazione ortopedica si basa su un’ integrazione costante tra competenze cliniche, attività terapeutica e utilizzo mirato della tecnologia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giorgio Maggioni è stato nominato nuovo responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica 1 presso l’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme.

Artemisia Lab e la pratica clinica ortopedica uniscono le proprie competenze nello studio delle cellule stromali derivate dal tessuto adiposo (ADSCs).

