Record di punti in Primavera 1 per l' Acf Arezzo

L’ACF Arezzo ha battuto un record di punti in Primavera 1. La squadra sta vivendo un momento positivo e ha già accumulato un risultato storico. Nel frattempo, l’Under 10 partecipa al Torneo di Calcio Giovanile Inclusivo, mostrando il suo impegno anche nel settore giovanile.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Record di punti in Primavera 1 per l'ACF Arezzo. L'Under 10 prende parte al Torneo di Calcio Giovanile Inclusivo. PRIMAVERA: ACF AREZZO – CESENA 3-0 Seconda vittoria consecutiva nel girone di ritorno del campionato di Primavera 1 per le cittine di Mister Merola, che superano il Cesena con un netto 3-0 tra le mura amiche. La gara si accende fin dai primi minuti di gioco. Al 2’ Balducci si inserisce in area dalla destra, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Poco dopo è Hervieux a provarci dalla distanza, senza fortuna. Al 30’ nuova occasione per le amaranto: Marra mette un pallone invitante in mezzo all’area, ma Balducci non riesce a deviare a rete. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Record di punti in Primavera 1 per l'Acf Arezzo Approfondimenti su ACFArezzo Primavera1 Acf Arezzo, è record di punti in primavera 1 L’Arezzo di Mister Merola continua a volare nel campionato di Primavera 1. ACF Arezzo, weekend da incorniciare: vittorie per Primavera, Under 17, Under 15 e Under 12 Il settore giovanile dell’ACF Arezzo si conferma protagonista anche all’inizio del 2026, con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera fino all’Under 12. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su ACFArezzo Primavera1 Argomenti discussi: Donovan Mitchell eguaglia un primato di LeBron James in maglia Cavs; Il teenager Flagg batte il record di punti NBA di 46 anni, ma gli Hornets battono i Mavericks; Sinner, i record di ace e un Musetti che punta alla top 3. Jannik e Lorenzo fanno impazzire gli Australian Open; Ecco i rookie all'All Star Game. Flagg ha battuto un record di LeBron. E il suo compagno di stanza…. ACF Arezzo, è record di punti in primavera 1Seconda vittoria consecutiva nel girone di ritorno ... msn.com Forlì, è stato un Aradori da record. I suoi 31 punti: serata al top in carrieraNel 2014 ne segnò 34 in Nazionale, ma era un’amichevole. Non toccava i 30 da oltre due anni, in maglia Fortitudo ... msn.com Amaranto Channel. . Dopo aver affrontato il campionato maschile Giovanissimi B, per le ragazze dell'Under 17 ACF Arezzo sabato inizierà la fase nazionale del campionato. Le ragazze amaranto dovranno affrontare un girone difficilissimo, con squadre molt - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.