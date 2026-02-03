A Pistoia, le tariffe dell’assicurazione auto continuano a salire. La città si piazza ancora una volta al secondo posto in Toscana per il costo medio, subito dietro Prato. La differenza con la media regionale si riduce a circa cento euro, un aumento che pesa sulle tasche degli automobilisti locali. La situazione si ripete da anni e conferma come Pistoia sia tra le province più care in Italia per le assicurazioni auto.

Consueto secondo posto in Toscana, oramai radicato da anni, alle spalle di Prato per la nostra provincia per quanto concerne i valori medi del costo della Rc Auto e, di conseguenza, sempre al top a livello italiano, purtroppo. Stavolta l’analisi su quanto l’assicurazione per il proprio mezzo di locomozione incide nelle tasche dei cittadini pistoiesi arriva dal portale Segugio.it che va a comparare decine di migliaia di preventivi e casi di sottoscrizione di polizze suddividendo i vari acquisti nelle rispettive province. Il valore medio per Pistoia nel 2025 è di 578,99 euro con un incremento, rispetto al 2024, dello 0,48%: numeri che vanno a ridurre in maniera drastica il divario con la regina incontrastata dei costi, ovvero Prato, che arriva a 598,17 euro ma, soprattutto, con un calo nell’arco dei dodici mesi del -5,2%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rc auto, per Pistoia un salasso. La seconda più cara in Toscana. Scarto di cento euro sulla media

Nel 2025, il costo medio delle polizze RC Auto in Italia continua a salire, con alcune aree che registrano aumenti più significativi.

