Il Ravenna ha messo a segno due colpi dell’ultimo minuto prima della chiusura delle trattative di mercato. Arrivano Cristiano Bani, difensore del Mantova, e Giacomo Poluzzi, portiere del Sudtirol. La società ha annunciato i trasferimenti poco prima della fine, cercando di rinforzare la squadra con due giocatori di esperienza.

Sono Cristiano Bani, difensore del Mantova, e Giacomo Poluzzi, portiere del Sudtirol, i movimenti di mercato in entrata che il Ravenna ha annunciato ieri sera, poco prima della chiusura delle trattative. A fare le valigie sono stati il centravanti Luciani, che è finito in extremis alla Torres, e il portiere Borra, approdato al Sudtirol in cambio, appunto, di Poluzzi. Sulla carta nell’economia del valore della rosa giallorossa, il tasso tecnico si alza leggermente. Di fatto però, le due operazioni hanno probabilmente anche un risvolto strategico. Mister Marchionni aveva bisogno di un esterno sinistro con un certo tipo di passo, e la società lo ha accontentato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna, il mercato si chiude con due colpi. In arrivo il difensore Bani e il portiere Poluzzi

