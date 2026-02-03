Nei prossimi giorni le squadre di Serie A sono pronte a fare le mosse per rinforzare l’attacco. L’Atalanta, la Roma e il Milan puntano a chiudere acquisti importanti, tra cui spicca Raspadori. Le trattative sono in corso e i club cercano di portare a casa giocatori utili per il rush finale del campionato. I tifosi sono già in attesa di scoprire chi arriverà e come cambieranno le formazioni.

Ci siamo. La chiusura del mercato invernale della Serie A per il fantacalcio significa una sola cosa: asta di riparazione, uno dei momenti più emozionanti e decisivi della stagione. Tra errori da riparare e nuove scommesse. Dopo aver analizzato i 5 difensori consigliati e i 5 centrocampisti da prendere, ecco i 5 attaccanti su cui puntare sul Fantacampionato Gazzetta oppure da assicurarsi durante le aste private. Dopo sei mesi all’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori è tornato in Serie A, scegliendo tra le varie offerte la maglia dell’Atalanta. Dopo l’esordio da subentrato contro il Pisa, alla prima da titolare l’ex Napoli ha subito trovato la rete, andando a segno nel poker rifilato al Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Raspadori e non solo: 5 attaccanti da prendere all'asta di riparazione

Questa settimana le squadre di calcio sono pronte a fare acquisti nell’asta di riparazione, e i difensori sono al centro dell’attenzione.

Argomenti discussi: Giacomo Raspadori: Sono molto contento | Atalanta-Parma 4-0; Atalanta, con il Parma Scamacca, Lookman, CDK e Raspadori sono tutti pronti. Palladino cosa farà?; Fattore Raspadori. L’Atalanta gioca il Jack. Lookman, c’è l’Atletico; Atalanta, c’è bisogno di nuova linfa: contro il Parma si candidano Raspadori e Lookman.

