Rapinavano i clienti di un centro commerciale di Ancona dopo aver spiato il pin alle casse tre arresti
Tre giovani romeni sono stati arrestati oggi ad Ancona. Si erano specializzati in furti ai danni dei clienti, entrando nei parcheggi dei centri commerciali e spiando i pin alle casse. Dopo aver ottenuto i dati, usavano le carte di credito in modo illecito e poi scappavano con i soldi. La polizia ha fermato i tre, tutti ventenni, che ora devono rispondere di furto aggravato e uso illecito di carte di credito.
Furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito: sono le accuse che hanno portato all’arresto di tre ventenni di origini romene, già noti alle forze dell’ordine, fermati dalla Polizia di Stato lo scorso 1° febbraio ad Ancona. I giovani sono stati sorpresi mentre mettevano in atto una tecnica collaudata per sottrarre portafogli e prelevare denaro dalle carte delle vittime. L'operazione ad Ancona L’utilizzo illecito delle carte di credito La perquisizione e il rinvenimento della refurtiva Le immagini delle telecamere e i precedenti Il modus operandi L’arresto e le misure cautelari L’operazione ad Ancona L’operazione si è svolta nella mattinata di sabato, quando una segnalazione al numero 112 NUE ha richiesto l’intervento delle Volanti dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it
