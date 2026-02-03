Rapinato del monopattino Presi i balordi | uno è minore

Durante il fine settimana, la polizia locale ha intensificato i controlli notturni in diversi quartieri della città. Gli agenti, circa trenta tra ufficiali e reparti specializzati, hanno pattugliato zone come il Soccorso, San Paolo e il Macrolotto Zero. Durante uno di questi controlli, una persona è stata rapinata del monopattino e sono stati individuati anche due giovani, di cui uno minorenne, ritenuti coinvolti nell’episodio. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare tutti i responsabili.

Quello appena trascorso è stato un fine settimana di controlli notturni da parte della polizia locale, nell'ambito dell'attività di vigilanza straordinaria condotta su indicazione del commissario Claudio Sammartino: una trentina gli operatori coinvolti fra ufficiali ed agenti dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili, impegnati sia in controlli su sede fissa che dinamici in zone particolarmente sensibili della città, fra cui il Soccorso, San Paolo, Macrolotto Zero, viale Vittorio Veneto, San Giusto, e via Rimini. Circa 600 i veicoli fermati con controlli etilometrici sui conducenti; diverse le violazioni contestate, fra cui cinque casi di guida senza patente, uso di cellulare alla guida, assenza di copertura assicurativa e due persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente, con relativi ritiri della patente di guida.

