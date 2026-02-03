Rapina a colpi d' arma da fuoco a Cerignola | autotrasportatore aggredito e sequestrato sulla A14

Questa notte sulla A14 in zona Cerignola, un autotrasportatore di carne è stato aggredito e sequestrato da alcuni uomini armati. La rapina è avvenuta al km 167, nel tratto autostradale di competenza della sottosezione di Trani. I banditi hanno esploso alcuni colpi per bloccare il veicolo prima di impossessarsi della merce e fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno ancora cercando i responsabili. Non si conoscono ancora i dettagli dell’identità delle vittime e dei rapinatori.

Una rapina sventata e un'altra, purtroppo, messa a segno nei confronti di un autotrasportatore di carne nella notte di martedì 3 febbraio, lungo la A14 in agro di Cerignola, all'altezza del km 167, tratto autostradale di competenza della sottosezione stradale di Trani, intervenuta sul posto.

