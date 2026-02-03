Rafah rientri a Gaza vanno a rilento

I rientri a Gaza restano lenti e limitati. Solo 12 persone sono riuscite a tornare ieri, nel primo giorno di riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Striscia. Le autorità hanno autorizzato un numero molto ristretto di persone, e il traffico di ritorno è ancora molto rallentato. La maggior parte dei residenti aspetta ancora di poter rientrare in modo più sicuro e rapido.

13.00 Solo 12 persone autorizzate a tornare a Gaza ieri, primo giorno di riapertura del valico di Rafah, fra l'Egitto e la Striscia. Fonti mediche hanno detto ad Al Jazeera che si tratta di 5 feriti e di 7 accompagnatori. Molto rigide le regole: ogni giorno 50 persone in uscita e altrettante in entrata. Per queste ultime serve l'approvazione egiziana e i loro nomi devono essere comunicati allo Shin Bet, i Servizi interni israeliani. Transito solo pedonale, per 6 ore al giorno. In attesa ventimila tra malati e feriti.

