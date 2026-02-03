Radioattività tra natura e attività umane incontro con la ricercatrice Chiara Telloli
Questa settimana a Bologna, si parla di radioattività tra natura e attività umane. La ricercatrice Chiara Telloli dell’Enea spiegherà cosa c’è da sapere su questo tema complesso, con un incontro aperto al pubblico al Palazzo del Vescovo. L’appuntamento è giovedì 5 alle 15.30.
Protagonista del nuovo appuntamento di Unicultura, al Palazzo del Vescovo, giovedì 5 (ore 15.30), sarà Chiara Telloli, ricercatrice presso il Dipartimento nucleare dell’Enea di Bologna. Codigorese, laureata in Scienze geologiche, con dottorato in Scienze della terra conseguito all’Università di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
