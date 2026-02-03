Radici in movimento | il documento del Centro Studi Valle Imagna esplora l’attivismo locale

Questa sera, nella Sala Cinema San Fermo di Almè, viene presentato in anteprima il documentario “Radici in movimento”. Il film, prodotto dal Centro Studi Valle Imagna, si concentra sull’attivismo locale e ripercorre le storie di chi si impegna per il territorio. L’evento attira molti cittadini e appassionati di storie di comunità, pronti a scoprire le iniziative e le persone che fanno vivere la valle.

"Radici in movimento", il nuovo documentario del Centro Studi Valle Imagna, esce in anteprima nella Sala Cinema San Fermo di Almè il 6 febbraio 2026. Proiettato in anteprima assoluta, l'opera è stato realizzato da Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli, in collaborazione con la regia del Centro Studi Valle Imagna, guidato da Antonio Carminati. Il film racconta le storie di emigrazione e accoglienza nella Valle Imagna, in un'area rurale montana che ha visto numerose trasformazioni storiche. Questo lavoro rappresenta una delle ultime produzioni audiovisive dedicate alla documentazione della storia locale, all'interno del progetto Futuro anteriore, finanziato dalla Regione Lombardia, in collaborazione con Italea Italia, l'Associazione Tracciaminima e la Cooperativa Il Sentie.

