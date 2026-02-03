Adrien Rabiot si conferma il centrocampista più in forma in Serie A. Con la sua performance contro Nico Paz, il francese diventa il vero punto di riferimento del suo team, non solo per la forza fisica ma anche per la capacità di incidere negli ultimi trenta metri. Rabiot ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento chiave, andando oltre i numeri e le aspettative.

Non è solo una questione di muscoli e leadership: Adrien Rabiot si conferma un fattore determinante negli ultimi trenta metri. Secondo i dati elaborati da Opta, il francese è entrato in una ristrettissima élite statistica, diventando uno dei due soli centrocampisti dell’attuale Serie A capace di sommare almeno 4 gol e 4 assist a referto. In tutta la massima serie, l’unico a tenere il passo (e superare il volume complessivo) dell’ex juventino è Nico Paz. Il gioiello del Como guida questa speciale classifica con 8 gol e 6 assist, ma la sostanza non cambia: Rabiot è oggi il prototipo del centrocampista totale, capace di rifinire e concludere con la stessa efficacia. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Rabiot da record: con Nico Paz è il re dei centrocampisti in A

Quest’anno i centrocampisti sono più decisivi che mai.

L’annuncio di Annika Paz per la squadra femminile dell’Inter ha suscitato curiosità tra i tifosi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

