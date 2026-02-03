Dopo la fine del mercato invernale, le squadre si preparano alle ultime partite della stagione. I bookmaker indicano chi rischia di più di scendere in Serie B, con Fiorentina, Pisa e Verona che vivono momenti decisivi e cercano di evitare la retrocessione. La tensione cresce e le sfide si fanno sempre più intense.

Si è chiusa la parentesi del mercato invernale e tutte le squadre hanno cercato i rinforzi giusti: i viola cercheranno di evitare la B, Pisa e Verona con l'acqua alla gola Chiuso il mercato di gennaio, i club di Serie A cercheranno di conquistare i propri obiettivi con la speranza di aver centrato gli acquisti giusti. Grandi movimenti della squadre in fondo alla classifica, che hanno cercato di rivoluzionare le rose: Pisa e Verona a forte rischio, Fiorentina in ansia, Lecce sul filo. Scopriamo le quote retrocessione Serie A aggiornate dopo il calciomercato di gennaio. Alla vigilia della ventiquattresima giornata del campionato nella zona più a rischio c'è ancora la Fiorentina, che era partita per la conquista di un posto in Europa e si è invece ritrovata a lungo all'ultimo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quote retrocessione: ecco chi rischia di più secondo i bookie

La Fiorentina potrebbe finire in Serie B.

