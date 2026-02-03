Quello che la Ue bellicista non dice | reti di trasporto e infrastrutture strategiche sono in mano a potenze extra-europee in particolare la Cina Ecco quali

L’Unione europea si prepara alla guerra non solo con il riarmo, ma anche controllando le reti di trasporto e le infrastrutture strategiche. Quello che non si dice è che molte di queste sono in mano a potenze extra-europee, in particolare alla Cina. La strategia si sposta anche sulla gestione di uomini e mezzi, con un piano sempre più chiaro e visibile.

Il piano, sempre più esplicito, di preparazione alla guerra dell’ Unione europea non riguarda solo il riarmo in senso stretto, ma investe anche il mondo dei trasporti: infrastrutture e transito di uomini e mezzi. Capisaldi di questo piano sono la Mobilità militare e il Libro bianco della difesa: entrambi i documenti pongono l’accento sui problemi strutturali e burocratici che limitano gli spostamenti degli eserciti in Europa e sulla necessità di creare un quadro comune di gestione delle crisi anche dal punto di vista della mobilità. Ma l’Europa, nel pieno del suo delirio bellicista, dimentica un aspetto decisivo: alcune delle infrastrutture strategiche non sono più controllate pienamente da Paesi o aziende Ue a seguito delle politiche di liberalizzazione e privatizzazione volute proprio da Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

