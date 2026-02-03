Quel parco aperto a tutti i bambini ma che è preso di mira dai vandali

A Limbiate, il parco inaugurato nel 2020 per offrire uno spazio sicuro ai bambini, è di nuovo sotto attacco dei vandali. Negli ultimi mesi, alcune attrezzature sono state danneggiate e il luogo, nato per essere un punto di ritrovo sicuro, sta diventando un bersaglio frequente di atti vandalici. La situazione preoccupa genitori e cittadini, che chiedono interventi più incisivi per tutelare il parco e garantire un ambiente sicuro per i bambini.

A Limbiate è stato inaugurato nel luglio del 2020 con l'idea di essere un parco giochi per bambini senza barare. Ma negli anni, il parco Barzaghi di via Turati ha subito vari e ripetuti atti vandalici, tra cui scritte volgari sui muri.Questa volta a essere stato preso di mira è l'oblò di uno dei.

