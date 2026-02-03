Quel gigante di 180 metri | quando il varo del nuovo ponte le foto del cantiere dall’alto

Sta per essere completato il nuovo ponte tra Bellariva e Gavinana a Firenze. Le immagini dal drone mostrano che il cantiere entra nella fase finale: il gigante di 180 metri di lunghezza sta per essere calato sull’Arno. La struttura, ormai quasi pronta, si prepara a cambiare lo skyline della città.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Il nuovo ponte tra Bellariva e Gavinana  sta per diventare realtà. Il cantiere è entrato nella sua fase decisiva e, come mostrano le immagini riprese dal drone, la struttura sta per essere posizionata sopra l’Arno.  PRESSPHOTO Firenze tramvia: cantiere di nuovo ponte a Bellariva-Albereta. Foto Marco MoriNew Press Photo Quando è atteso il varo del nuovo ponte. Il momento del varo del ponte, un gigante lungo complessivamente 180 metri, è sempre più vicino. Composta da due campate e da una pila centrale posizionata sopra al fiume, l’opera avrà due corsie in direzione Lungarno Colombo e una verso via Villamagna, oltre a percorsi pedonali e ciclopedonali laterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

