La serie Rai “La preside che non ti aspetti” sorprende sempre di più. La scrittura dei personaggi diventa più intensa, e anche i ruoli più rassicuranti vengono messi in discussione. La trama si fa più coinvolgente, puntata dopo puntata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

È arrivato quindi il momento di rompere questa tradizione, e di farlo proprio con La preside: una serie che, settimana dopo settimana, si è evoluta, raccontando con grazia e una buona dose di credibilità storie di vita vissuta da cui la televisione generalista tende spesso a tenersi lontana, come la non binarietà di un ragazzo delle superiori. Insieme alla forza del cast e a un buon livello di scrittura - dietro ci sono Cristiana Farina e Maurizio Careddu, gli stessi delle prime stagioni di Mare Fuori - La preside è riuscita sorprendentemente a fare un passo in più: costruire una protagonista imperfetta e, sul finale, mostrare che non sempre i buoni sono quelli che credevamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quel finale di La preside che non ti aspetti da una serie Rai

Approfondimenti su La preside che non ti aspetti

Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano, conosciuta per il suo impegno nel contesto difficile del Parco Verde.

Ultime notizie su La preside che non ti aspetti

