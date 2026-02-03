Quel finale di La preside che non ti aspetti da una serie Rai
La serie Rai “La preside che non ti aspetti” sorprende sempre di più. La scrittura dei personaggi diventa più intensa, e anche i ruoli più rassicuranti vengono messi in discussione. La trama si fa più coinvolgente, puntata dopo puntata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.
È arrivato quindi il momento di rompere questa tradizione, e di farlo proprio con La preside: una serie che, settimana dopo settimana, si è evoluta, raccontando con grazia e una buona dose di credibilità storie di vita vissuta da cui la televisione generalista tende spesso a tenersi lontana, come la non binarietà di un ragazzo delle superiori. Insieme alla forza del cast e a un buon livello di scrittura - dietro ci sono Cristiana Farina e Maurizio Careddu, gli stessi delle prime stagioni di Mare Fuori - La preside è riuscita sorprendentemente a fare un passo in più: costruire una protagonista imperfetta e, sul finale, mostrare che non sempre i buoni sono quelli che credevamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La Preside: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Rai 1 con Luisa Ranieri
Eugenia Carfora, chi è: la storia della preside di Caivano che ha ispirato la serie Rai
Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano, conosciuta per il suo impegno nel contesto difficile del Parco Verde.
