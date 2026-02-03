Quei ’Poveri cristi’ di Celestini

Domani sera al Teatro Petrella di Longiano, Cesena, va in scena “I Poveri cristi” di Ascanio Celestini. Lo spettacolo inizia alle 21 e attira già l’attenzione di molti spettatori. La rappresentazione promette di portare sul palco storie e personaggi che fanno riflettere sulla realtà quotidiana.

Al Teatro Petrella di Longiano (Cesena) domani sera alle 21 arrivano i Poveri cristi di Ascanio Celestini. L’attore romano torna sul palcoscenico longianese – che lo ha visto negli anni passati esibirsi in Laika, Pueblo e Barzellette – con la sua manciata di storie e personaggi di periferie, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei. In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C’è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Teatro Petrella di Longiano, Ascanio Celestini porta in scena i suoi

In “I Poveri Cristi” di Ascanio Celestini, si esplora la condizione degli invisibili in Italia, partendo dalle storie dei facchini.

Ascanio Celestini in Poveri cristi

