Quattro immobili del Comune Firenze passano a Servizi alla Strada

Quattro edifici comunali di Firenze passeranno a Servizi alla Strada. Uno di questi, un immobile in viale Guidoni, sarà riqualificato per ospitare uffici tecnici e il settore dedicato alla smart mobility. La decisione è stata presa con una delibera del Comune, che ha deciso di cedere gli asset alla società comunale.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Un immobile pubblico in viale Guidoni a Firenze, attualmente non utilizzato, verrà riqualificato per ospitare i nuovi uffici tecnici e il settore dedicato alla 'smart mobility' di Servizi alla Strada: è una delle novità previste dalla delibera che conferisce quattro asset alla società il cui unico socio è il Comune di Firenze. L'atto, presentato dall'assessore al patrimonio non abitativo Dario Danti, è stato approvato questo pomeriggio dal Consiglio comunale e riguarda, oltre il complesso di viale Guidoni 178, quelli di via Marconi 18-20, via di Villamagna 51 e via De André 24.

