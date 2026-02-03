Quattro bombe in tasca riceve riconoscimenti al Teatro Santa Teresa

Ieri sera il Teatro Santa Teresa di Verona ha ospitato lo spettacolo “Quattro bombe in tasca” di Ugo Chiti. La pièce, che ha già vinto diversi premi, è tornata in scena e ha attirato un pubblico numeroso. La rappresentazione si è svolta alle 21, portando sul palco una storia intensa e coinvolgente.

"Quattro bombe in tasca", lo spettacolo pluripremiato di Ugo Chiti, entra in scena al Teatro Santa Teresa di Verona sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21.15. La messa in scena, ideata da Sergio Bortolotti, racconta la Resistenza con un linguaggio diretto e intenso, ispirato a un episodio della primavera 1944. Lo spettacolo, che ha già ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, è stato premiato al Festival nazionale di Merate (LC), dove ha vinto il premio della giuria giovani e il riconoscimento per il miglior attore non protagonista. Il testo, ispirato alla storia reale, mostra i momenti di attesa, di paura e di coraggio di un gruppo di partigiani che difendono una postazione collinare.

