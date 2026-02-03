Quasi mille vasche per beneficenza | la maratona in piscina è un successo

Da monzatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella piscina di Limbiate, i vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno organizzato una maratona per beneficenza. Quasi mille vasche sono state fatte domenica 1 febbraio, con i volontari che si sono immersi in acqua per raccogliere fondi. Un evento insolito, ma molto partecipato, che ha visto protagonisti i pompieri in un gesto di solidarietà e impegno.

Una insolita maratona per beneficenza. A realizzarla i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza domenica 1 febbraio che, in puro spirito preolimpico, si sono lanciati in una maratona acquatica nella piscina di via Tolstoj a Limbiate.La maratonaLa maratona di beneficenza, giunta alla sua.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su VigiliDelFuoco Maratonainpiscina

Mille firme per la piscina: "L’impianto resti aperto con il vecchio gestore"

Maratona di Latina, festa per la città con oltre mille partecipanti. Tutti i vincitori

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su VigiliDelFuoco Maratonainpiscina

Argomenti discussi: Quel tuffo atteso quasi vent'anni.

quasi mille vasche perQuasi mille vasche per beneficenza: la maratona in piscina è un successoUna insolita maratona per beneficenza. A realizzarla i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza domenica 1 febbraio che, in puro spirito preolimpico, si sono lanciati in una maratona acquatica ... monzatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.