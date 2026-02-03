Quasi mille vasche per beneficenza | la maratona in piscina è un successo

Nella piscina di Limbiate, i vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno organizzato una maratona per beneficenza. Quasi mille vasche sono state fatte domenica 1 febbraio, con i volontari che si sono immersi in acqua per raccogliere fondi. Un evento insolito, ma molto partecipato, che ha visto protagonisti i pompieri in un gesto di solidarietà e impegno.

Una insolita maratona per beneficenza. A realizzarla i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza domenica 1 febbraio che, in puro spirito preolimpico, si sono lanciati in una maratona acquatica nella piscina di via Tolstoj a Limbiate.La maratonaLa maratona di beneficenza, giunta alla sua.

