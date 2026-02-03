Quanto vale davvero lo sport in Italia | oltre 420mila occupati e non solo

Lo sport in Italia dà lavoro a oltre 420mila persone. Non si tratta solo di atleti o eventi, ma di un settore che muove numeri importanti e coinvolge molte aziende. La sua presenza si sente in molte zone del Paese, e l’impatto economico è più grande di quanto si creda.

Quanto pesa davvero lo sport nell'economia italiana? Molto più di quanto generalmente si possa pensare. Nel 2023 il settore sportivo ha generato 32,1 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all' 1,5% del Pil, con una crescita annua del 30,1% a prezzi correnti. Un rimbalzo che supera i livelli pre-pandemici e certifica lo sport come componente strutturale dell'economia italiana, non come nicchia legata al tempo libero. Una filiera che va oltre il campo di gioco. Il primo elemento da chiarire è che parlare di "sport" non significa riferirsi esclusivamente all'attività agonistica o all'organizzazione di eventi.

