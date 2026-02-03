Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia si muove ancora sotto la lente. Nel mercato libero, il PUN, ovvero il Prezzo Unico Nazionale, resta il punto di riferimento principale per capire quanto costa l’energia all’ingrosso. Le variazioni di questo prezzo influenzano direttamente le bollette di famiglie e imprese, e in questi giorni si osservano fluttuazioni che fanno discutere i consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso tradizionalmente in euro per megawattora (€MWh), è il riferimento principale per la formazione dei prezzi nel mercato libero e per le offerte delle compagnie energetiche. Al 03 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 138,94 €MWh, che equivale a 0,13894 €kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, con valori che hanno oscillato tra circa 0,05 €kWh e 0,17 €kWh nel periodo compreso tra Febbraio 2025 e Febbraio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA Ultime notizie su PUN Italia Argomenti discussi: Top costo oro al kilo Shop Quanto Costa l Oro al Grammo Ecco Come si Stabilisce il Prezzo dell Oro; Crollo prezzo oro e argento, cosa sta succedendo? Ecco cosa sapere; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Le Borse oggi, 30 gennaio. L’Europa accelera dopo l’annuncio di Warsh alla Fed, il dollaro recupera. 02 febbraio 2026 – SalentoOggi passeggiata lungo la costa tra Ponte Ciolo, Santa Maria di Leuca, Marina Serra, Tricase Porto e Cala dell’Acquaviva. #salento #puglia #ponteciolo #marinaserra #weareinpuglia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.