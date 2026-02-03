Quando l’energia è in comune Al via il percorso per una Cer | Incontri per saperne di più
Al via un percorso che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni di Calcinaia, Cascina e Calci. L’obiettivo è formare una Comunità Energetica Rinnovabile chiamata
Benefici ambientali, economici e sociali. Anche il Comune di Calcinaia, insieme ai Comuni di Cascina e Calci, ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per coinvolgere cittadine e cittadini, imprese, istituzioni, organizzazioni no profit e tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile "Energia in Comune", costituita dalle tre amministrazioni comunali con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. La CER rappresenta uno strumento innovativo per produrre, consumare e condividere localmente energia elettrica da fonti rinnovabili, con benefici ambientali, economici e sociali per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
