Al via un percorso che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni di Calcinaia, Cascina e Calci. L’obiettivo è formare una Comunità Energetica Rinnovabile chiamata

Benefici ambientali, economici e sociali. Anche il Comune di Calcinaia, insieme ai Comuni di Cascina e Calci, ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per coinvolgere cittadine e cittadini, imprese, istituzioni, organizzazioni no profit e tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile "Energia in Comune", costituita dalle tre amministrazioni comunali con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio. La CER rappresenta uno strumento innovativo per produrre, consumare e condividere localmente energia elettrica da fonti rinnovabili, con benefici ambientali, economici e sociali per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando l’energia è in comune. Al via il percorso per una Cer: "Incontri per saperne di più"

Approfondimenti su Calcinaia Comuni

Ieri mattina ad Argenta si è svolta una tavola rotonda tra amministratori, imprenditori e tecnici, dedicata al progetto Cer (Comunità Energetica di Argenta).

Povegliano Veronese si anima con l’approvazione definitiva della Cer Gocce di Comunità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calcinaia Comuni

Argomenti discussi: D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni; Plenitude e Zanasi Group accendono il futuro dell’energia italiana, quando la potenza incontra la sostenibilità; A Davos Trump va contro l’eolico, Musk a favore del solare; GREEN.DAT.AI: quando l’IA diventa alleata dell’ambiente.

L'energia divide i sindacati: per la Cgil il nucleare è ideologico, ma Cisl e Uil aprono al ritorno dell'atomoAlla Camera le audizioni sul disegno di legge delega per tornare a produrre energia nucleare in Italia. Nonostante le criticità segnalate, la possibilità di avere una fonte stabile e a zero emissioni ... ilfoglio.it

Roberto Battiston: 2050, il futuro dell’energia è già scritto: solare, eolico, accumuloProfessor Roberto Battiston, lei ha scritto Energia (Raffaello Cortina). Perché oggi è così importante capire cos’è davvero l’energia? L’energia è il motore dell’universo, la base di tutto ciò che ... huffingtonpost.it

CER L’ENERGIA dei Colli – serata informativa sulla Comunità Energetica Rinnovabile Il Comune di Teolo ti invita a una serata gratuita per conoscere da vicino le Comunità Energetiche Rinnovabili: un’occasione per parlare di energia, sostenibilità e fut - facebook.com facebook

Strumenti e risorse a disposizione delle cer per lo sviluppo dell'energia condivisa ift.tt/DagHIx6 #evento #takethedate x.com