quando le aree verdi ci cambiano la vita

Le città italiane cercano di riappropriarsi degli spazi verdi. Sempre più residenti chiedono parchi e giardini, sia per il tempo libero sia per migliorare l’aria che respirano. Le amministrazioni pubblicano progetti e investimenti per aumentare le aree verdi, sperando di rendere la vita in città più vivibile e sostenibile.

C’è sempre più bisogno di aree verdi in città. Per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti così come per assicurare l’equilibrio dell’ecosistema urbano. Parchi, strade alberate e giardini – anche quelli privati, perché no? – migliorano la qualità dell’aria, riducono il rumore, assorbono l’acqua piovana aiutando a prevenire inondazioni e allagamenti. Ma non solo. Perché sono, allo stesso tempo, luoghi dove le persone possono trascorrere il tempo libero, fare attività fisica, socializzare. Spazi di cui godono, soprattutto, bambini e anziani. Ma perché queste aree verdi siano utili, belle e sicure, hanno bisogno delle dovute cure e attenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

