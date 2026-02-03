Quando i social divorano la vocazione Il caso don Rava

Da ilfoglio.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Rava ha vissuto un episodio che mette in luce come i social possano mettere in crisi la fede. La sua storia dimostra come la voglia di condividere e apparire possa spesso travolgere la vocazione e il rapporto personale con Dio. La vicenda ha fatto discutere e acceso i social, dove molti si sono chiesti se il confine tra fede e notorietà sia ancora chiaro.

Nelle questioni di fede invale sempre una doppia verità, per cui l’irripetibile aspetto interiore resta faccenda fra l’individuo e Dio, mentre il caso in linea generale può acquisire valore esemplare e spiegare a tutti qualcosa di noi. Succede anche per la notizia che don Rava, il giovane prete milanese seguitissimo sui social, ha annunciato l’improvvisa intenzione di rinunciare al sacerdozio. Sgombro subito il campo dal sospetto che uno spretato sia di per sé meno utile al progetto divino. Non ha senso, poiché le vocazioni sono innumerevoli ed essere sacerdoti non è l’unico modo di servire Dio: si può farlo essendo genitori affettuosi, bravi professionisti, cittadini onesti, fedeli devoti, artisti visionari, ciascuno secondo la propria chiamata, altrimenti saremmo tutti preti e chissà che noia sarebbe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

quando i social divorano la vocazione il caso don rava

© Ilfoglio.it - Quando i social divorano la vocazione. Il caso don Rava

Approfondimenti su don Rava

Don Massimo entra in crisi mettendo in dubbio la sua vocazione e il ruolo di prete

Don Matteo 15 e la "vocazione" secondo Raoul Bova: "Oggi nessuno ascolta più i ragazzi"

In occasione della 15ª stagione di Don Matteo, abbiamo intervistato Raoul Bova, protagonista nel ruolo di Don Massimo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su don Rava

Anno 2025: quando i social smisero di crescereInnanzitutto il trend che emerge in Italia dai dati Audiweb-Audicom segnala una contrazione generale dell’uso dei social network: tra gennaio-settembre 2024 e lo stesso periodo del 2025 si è infatti ... corriereadriatico.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.