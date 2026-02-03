Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo una corsa pazzesca lungo la circonvallazione esterna di Qualiano. I Carabinieri lo hanno fermato durante un inseguimento, dopo aver trovato 59 dosi di cocaina nel suo veicolo. Il giovane ha tentato di scappare contromano, percorrendo circa 20 chilometri prima di essere arrestato.

Inseguimento folle lungo la circonvallazione esterna: il giovane tenta la fuga con 59 dosi di cocaina ma viene bloccato dai Carabinieri. Una fuga folle lunga 20 chilometri, tutti percorsi contromano, ha trasformato il pomeriggio di Qualiano in una scena da film. È quanto accaduto quando F. D. N., 28enne del Parco Verde di Caivano, alla vista dei Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano ha deciso di non fermarsi all’alt, scegliendo invece di imboccare la circonvallazione esterna per sfuggire al controllo. L’alt a Qualiano e la scelta di fuggire. Poco dopo le 15, la strada era piena di auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, 20 km di fuga contromano per la cocaina: arrestato 28enne

Approfondimenti su Qualiano Fuga

Un 28enne è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver percorso circa 20 chilometri contromano sulla circumvallazione di Qualiano.

Nelle prime ore del 11 gennaio, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un uomo di 28 anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:30ENNE ARRESTATO Un 30enne di Qualiano, in provincia di Napoli, è stato sottoposto a decreto di fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord ed eseguito dai Carabinieri della stazione di Varcaturo in quanto gravemente in - facebook.com facebook