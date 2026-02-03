Putinisti a Bruxelles | guru filorussi nello staff dei 5 stelle in Europa

Da settimane, a Bruxelles si parla di alcuni funzionari del gruppo The Left in Europa, la sinistra radicale a cui fanno parte M5s e Sinistra italiana di Fratoianni. Tra loro ci sono alcuni che attirano l’attenzione: vengono definiti putinisti e sono considerati vicini alla Russia. Questa presenza sta spingendo i critici a chiedersi quali siano le reali intenzioni di questi personaggi e quanto influiscano sulle decisioni del gruppo. La questione resta calda, mentre si continua a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda.

Destini incrociati. In Europa, nello staff dei pentastellati in The Left, sbarca il russofilo Alessandro Bianchi, fondatore del sito L'Antidiplomatico Dalla Russia con amore, destinazione Bruxelles. E' da qualche settimana che, tra i funzionari del gruppo The Left in Europa – quello della sinistra radicale di cui fanno parte M5s e Si di Fratoianni – fa capolino Alessandro Bianchi. Membro dello staff, l'uomo, già in passato consulente dell'ufficio legislativo 5s alla Camera, è un caro amico di Alessandro Di Battista. Ma soprattutto, oggi, pare il prescelto dall'eurodeputato pentastellato Danilo Della Valle: abbastanza russofono e molto russofilo, con parentesi di studio alla Duma.

