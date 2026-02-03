Pulka ciaspo trek

Domenica 8 febbraio, un gruppo di appassionati si prepara a esplorare l’ambiente innevato con ciaspole e pulka. La giornata prevede una passeggiata invernale, durante la quale si utilizzerà la pulka, il sistema di traino per trasportare tutto il materiale necessario. Alla fine del percorso, i partecipanti si fermeranno per montare un piccolo campo sulla neve, dove si riscalderanno e consumeranno una merenda in pieno stile nordico.

Domenica 8 Febbraio. Alla scoperta dell’ambiente innevato con ciaspole e pulka! La pulka è un sistema di traino che ci permetterà di trasportare l’occorrente per montare un piccolo campo sulla neve, dove scalderemo e consumeremo una merenda in pieno stile nordico. Ritrovo: ore 10.30 – Malga San GiorgioRientro: per le 14.30 circaDifficoltà: facileDislivello: circa 250 m Quota di partecipazione (soci): 14 euro (attività confermata al raggiungimento del numero minimo). Materiale necessario:* scarponcini da trekking* abbigliamento adatto alla stagione* giacca antipioggia e antivento* bastoncini da trekking (se utilizzati)* 1 L d’acqua* snack* tazza o bicchiere non usa e getta Tel.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Pulka CiaspoTrek

In occasione della Giornata della Memoria, si svolgerà un urban trek a Roma dedicato ai luoghi legati alla Seconda Guerra Mondiale.

Derek Gee si unisce alla Lidl-Trek, confermando la crescita del team nel panorama ciclistico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pulka CiaspoTrek

Domenica 9 febbraio la Ciaspo-Trek Riscoprire la VetriciaMONTAGNA – Visto il grande successo degli scorsi anni, torna il 9 febbraio prossimo, giunta alla sua quarta edizione, la Ciaspo-trek Riscoprire la Vetricia proposta grazie all’impegno di tante ... giornaledibarga.it

CiaspoBOMB...al chiaror di luna Ciaspolata al chiaror di luna “quasi” piena tra boschi e malghe della Lessinia, con osservazione delle tracce lasciate dalla fauna selvatica sul manto nevoso. A metà percorso, gustoso bombardino con panna Ritro - facebook.com facebook