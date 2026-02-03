Puglia maltempo | allerta vento Codice giallo per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Questa mattina la Protezione civile ha emesso un’allerta vento per tutta la regione, con attenzione particolare sulla fascia adriatica, tra cui Bari, Valle d’Itria, Taranto e Salento. Il codice giallo è in vigore dalle 13 e durerà fino a mezzanotte, mentre le previsioni mettono in guardia dai forti venti che potrebbero causare disagi e piccoli danni. Le autorità invitano cittadini e imprese a mantenere alta la vigilanza e a seguire gli aggiornamenti.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a "venti: forti meridionali su Puglia meridionale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

