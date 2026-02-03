Questa sera alle 21, il PSV affronta l’Heerenveen negli ottavi di finale della Coppa d’Olanda. Le due squadre si contendono un pass per le semifinali, dove già aspetta il Go Ahead Eagles, vincitore a sorpresa dello scorso anno. I tifosi sono in fermento, pronti a seguire una partita che promette emozioni e colpi di scena.

PSV ed Heerenveen si giocano un posto nelle semifinali di una Coppa d’Olanda che vede ancora il lizza il Go Ahead Eagles vincitore a sorpresa dell’edizione 2024-25. La squadra di Peter Bosz è reduce dal 3-0 rifilato al Feyenoord in campionato che ha permesso al club di Eindhoven di mettere tra se e la grande. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-Heerenveen (Coppa d’Olanda, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su PSV Heerenveen

Questa sera alle 21, il PSV riceve l’Heerenveen negli ottavi di finale di Coppa d’Olanda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su PSV Heerenveen

Argomenti discussi: I capocannonieri in competizioni UEFA per club: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominano la classifica, Harry Kane al sesto posto, Kylian Mbappé ottavo; PSV-Heerenveen (Coppa d’Olanda, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; PSV-Heerenveen Coppa d’Olanda 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico PSV Eindhoven-Heerenveen: non c’è proprio storia.

Pronostico PSV Eindhoven-Heerenveen: non c’è proprio storiaPSV-Heerenveen è una partita degli quarti di finale di Coppa d'Olanda. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Clamoroso tonfo Ajax in Coppa d'Olanda: l'AZ lo sbatte fuori con un 6-0. PSV avantiProsegue il programma degli ottavi di finale di Coppa d'Olanda. Clamoroso tonfo dell'Ajax che perde addirittura 6-0 contro l'AZ Alkmaar, con tre reti subite per tempo (tripletta di Troy Parrot, in gol ... tuttomercatoweb.com