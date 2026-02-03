Questa sera alle 21, il PSV riceve l’Heerenveen negli ottavi di finale di Coppa d’Olanda. Le due squadre si sfidano per un posto tra le ultime quattro, mentre il Go Ahead Eagles, vincitore dell’anno scorso, resta in corsa. La partita si preannuncia equilibrata, con il PSV che punta a fare rispettare il fattore campo e l’Heerenveen pronto a giocarsi le sue chance in trasferta.

PSV ed Heerenveen si giocano un posto nelle semifinali di una Coppa d’Olanda che vede ancora il lizza il Go Ahead Eagles vincitore a sorpresa dell’edizione 2024-25. La squadra di Peter Bosz è reduce dal 3-0 rifilato al Feyenoord in campionato che ha permesso al club di Eindhoven di mettere tra se e la grande. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

PSV-Heerenveen (Coppa d'Olanda, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

