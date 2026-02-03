Provinciali e franchi tiratori Poli Bortone dopo i rumors rassicura | Non mi dimetto

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi, Adriana Poli Bortone mette subito le cose in chiaro. Il sindaco di Lecce ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di dimettersi, nonostante le sconfitte alle Provinciali. Poli Bortone ha voluto rassicurare i cittadini e i suoi sostenitori, smentendo le voci di una possibile crisi politica. La sua posizione rimane salda, e ora si concentrerà per affrontare le prossime sfide amministrative.

È il sindaco Adriana Poli Bortone a chiarire senza ambiguità le voci su presunte dimissioni da Palazzo Carafa dopo la sconfitta alle Provinciali di domenica scorsa. La smentita è netta: «Se qualcuno ha la fantasia che io mi debba dimettere, la può cancellare. Non mi dimetto e vado avanti così come i cittadini di Lecce mi hanno chiesto di fare». Le parole arrivano dopo una giornata di confronti: prima l'incontro con gli assessori all'Hotel Tiziano (ieri, lunedì mattina), poi, nel pomeriggio, il vertice con i segretari cittadini, provinciali e regionali dei partiti della coalizione all'Hilton Garden Inn.

