Provincia di Como rafforzano sicurezza per Olimpiadi | 200 volontari e agenti in attesa di competizioni

La provincia di Como ha messo in campo 200 volontari e agenti per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le forze dell’ordine si preparano a gestire i flussi di visitatori e a prevenire eventuali problemi. I volontari sono già stati schierati, mentre le forze di polizia si intensificano per assicurare che tutto si svolga senza intoppi.

La Provincia di Como ha rafforzato il dispositivo di sicurezza per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con un impegno di 200 volontari, agenti e mezzi operativi. Il piano è coordinato dalla Regione Lombardia e implementato in due dispositivi distinti: “Montagna”, per l’area della Valtellina, e “Metropoli”, dedicato alle zone urbane e intermedie tra Milano e la pianura lombarda. I volontari della Provincia di Como saranno attivi soprattutto nei territori delle province di Sondrio e Lecco. Un veicolo speciale dotato di 16 posti letto, servizi igienici e cucina è partito dal Centro Emergenze di Erba, per garantire il supporto ai turni di volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

