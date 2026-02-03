Prova finale posizioni economiche ATA | un giorno di permesso o è possibile richiedere qualche ora?
Un lettore di Orizzonte Scuola si interessa di come gestire il giorno di permesso o le eventuali ore di permesso durante la prova finale per le posizioni economiche ATA. La domanda riguarda se si può prendere un giorno intero o solo qualche ora per partecipare all’esame senza perdere punti o rischiare conseguenze. Attualmente, le regole prevedono che il permesso possa essere concesso, ma bisogna fare attenzione alle modalità di richiesta e alle eventuali limitazioni. La scuola può concedere un giorno di permesso completo o alcune ore, a seconda delle necessità e delle disposizioni interne.
Un lettore di Orizzonte Scuola ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell’orario di servizio e permessi in occasione della partecipazione alla prova d’esame per le posizioni economiche ATA. Le prove si svolgono dal 23 al 27 febbraio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Prova finale posizioni economiche ATA: si può chiedere permesso retribuito, copre anche viaggio fuori regione. FAQ Ministero
Posizioni economiche ATA: prova finale. Istruzioni per i candidati. Nota Ministero
