Prova a rapinare una donna sul treno 29enne denunciato

Un uomo di 29 anni ha tentato di rapinare una donna sul treno tra Como San Giovanni e Milano Rho nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. La donna si trovava a viaggiare da sola quando l’uomo si è avvicinato con l’intenzione di sottrarle qualcosa. La scena è stata interrotta dall’intervento degli agenti, che hanno fermato il giovane poco dopo. La vittima sta bene, mentre il 29enne è stato denunciato.

Momenti di paura per una donna che stava percorrendo in treno la tratta Como San Giovanni-Milano Rho nella notte del 24 gennaio. Un 29enne infatti l'ha aggredita tentando di derubarla poco prima della stazione di Seregno.Il fattoNella notte del 24 gennaio scorso, la donna stava viaggiando in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Como Milano Si masturba davanti a una donna sul treno: 24enne denunciato Un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo aver molestato una donna a bordo di un treno regionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Como Milano Argomenti discussi: Prova a rapinare una donna sul treno, 29enne denunciato; Alla messa alla prova con un coltello in tasca; Montagnola, tentato omicidio. Fu uno scambio di persona; Sorprende un ladro che tenta di entrare in casa e lo colpisce con un machete: ferito 26enne. Prova a rapinare una donna sul treno, 29enne denunciatoMomenti di paura per una donna che stava percorrendo in treno la tratta Como San Giovanni-Milano Rho nella notte del 24 gennaio. Un 29enne infatti l'ha aggredita tentando di derubarla poco prima della ... monzatoday.it Alla messa alla prova con un coltello in tascaDoveva presentarsi in tribunale per la messa alla prova, per una rapina che aveva commesso da minorenne, ma quando ... msn.com Che libro è Prova a indovinare il titolo del libro misterioso sulla base dei cinque indizi che vedi qui sotto e scrivicelo nei commenti! #ghigliottina #book #books #libri #libro - facebook.com facebook

