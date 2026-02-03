Protezione civile a Campodoro | nuovi voluontari e attrezzature per il soccorso

La Protezione civile di Campodoro ha rafforzato il suo team. Sono arrivati 14 volontari nuovi e sono state acquistate attrezzature e mezzi di soccorso. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la rapidità negli interventi, rendendo il servizio più pronto in caso di emergenza.

Il gruppo comunale di Protezione civile di Campodoro ha rafforzato la propria struttura con l’arrivo di 14 volontari attivi, nuovi mezzi e un impegno significativo per l’ottimizzazione dell’organizzazione. Questo sviluppo si verifica in un contesto di crescente attivazione delle attività di emergenza, con un su formazione specialistica, dotazioni tecniche ed espansione delle infrastrutture logistiche. La città, in particolare, è impegnata a migliorare l’efficienza e la prontezza nell’ambito delle operazioni di soccorso, in vista di eventi estremi o situazioni di crisi. L’incremento del numero di volontari è accompagnato da una serie di corsi e formazioni specifiche, ormai parte integrante della preparazione del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

