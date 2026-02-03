Protetto | La minaccia dell’Iran | in caso di attacco Teheran risponderà davvero
Questa mattina, il governo iraniano ha ribadito che in caso di attacco militare risponderà con forza. Le autorità di Teheran avvertono di essere pronte a reagire, senza lasciar spazio a fraintendimenti. La situazione rimane tesa, e le diplomazie cercano di evitare escalation.
Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo proviene da InsideOver.🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Iran Teheran
Proteste in Iran, Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani
Le recenti proteste in Iran hanno causato numerose vittime e arresti, secondo le ONG.
Iran, le proteste in diretta: Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani
Le recenti proteste in Iran hanno causato numerosi arresti e vittime, secondo le ONG.
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
Ultime notizie su Iran Teheran
Argomenti discussi: A 14 anni violenta il cuginetto di 7. Il giudice: Genitori responsabili.
Un abbraccio vuol dire "tu non sei una minaccia. Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende". La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.