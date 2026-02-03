Prosegue a ritmo veloce il cantiere alla Cittadella Sport
Cittadella dello sport: i lavori stanno procedendo a passo spedito. Nei giorni scorsi la Commissione consiliare ‘Lavori Pubblici’ presieduta da Gianni Campioni, insieme all’assessore allo sport e agli impianti sportivi, Gaetano Ceccarelli e alcuni tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo al cantiere nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori. La commissione ha potuto constatare che i lavori sono in forte stato di avanzamento: con i primi due lotti (per circa 2 milioni e 600 mila euro) è stata realizzata la nuova tribuna coperta da 600 posti sulla quale sono già state posizionate le sedute e realizzati i nuovi spogliatoi, al di sotto di essa, insieme alla palestra, ai locali medici e ai depositi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
