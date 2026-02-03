Prosegue senza sosta il cantiere alla Cittadella Sport di Capannori. La Commissione lavori pubblici, guidata da Gianni Campioni, ha fatto un sopralluogo nei giorni scorsi, insieme all’assessore Ceccarelli e ai tecnici comunali. I lavori vanno avanti a ritmo sostenuto, con l’obiettivo di completare le strutture nella zona della piscina e del campo sportivo.

Cittadella dello sport: i lavori stanno procedendo a passo spedito. Nei giorni scorsi la Commissione consiliare ‘Lavori Pubblici’ presieduta da Gianni Campioni, insieme all’assessore allo sport e agli impianti sportivi, Gaetano Ceccarelli e alcuni tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo al cantiere nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori. La commissione ha potuto constatare che i lavori sono in forte stato di avanzamento: con i primi due lotti (per circa 2 milioni e 600 mila euro) è stata realizzata la nuova tribuna coperta da 600 posti sulla quale sono già state posizionate le sedute e realizzati i nuovi spogliatoi, al di sotto di essa, insieme alla palestra, ai locali medici e ai depositi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prosegue a ritmo veloce il cantiere alla Cittadella Sport

Approfondimenti su Cittadella Sport

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cittadella Sport

Argomenti discussi: Prosegue a ritmo veloce il cantiere alla Cittadella Sport; Trenta artisti sul palco del San Domenico per raccogliere fondi per le vittime di violenza; Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia, Jammer della penitenziaria intercetta drone 'corriere' - FoggiaToday; Tony e Mery guida ancora la classifica. Ma tante le new entry.

Prosegue a ritmo veloce il cantiere alla Cittadella SportSopralluogo della commissione consiliare Lavori pubblici insieme all’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli ... lanazione.it

Sottoscritta una convenzione tra Comune di Ragusa e Ordine degli Architetti avente per oggetto la futura Cittadella dello Sport Ufficio Stampa - Comunicato n.44 “Abbiamo impianti sportivi di ottima qualità - dichiara il sindaco, Peppe Cassì - praticamente tutti o - facebook.com facebook