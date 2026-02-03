Questa sera i Rangers affrontano il Kilmarnock nella venticinquesima giornata del campionato scozzese. Nei loro ultimi incontri, i Rangers hanno dominato con un punteggio complessivo di 16-3. La partita si preannuncia favorevole ai padroni di casa, pronti a confermare il loro momento positivo contro una squadra che, finora, ha fatto fatica a tenere il passo. Gli appassionati stanno già preparando le scommesse e aspettano di vedere se questa serie positiva continuerà.

Rangers-Kilmarnock è una partita della venticinquesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico Le ultime quattro sfide tra Rangers e Kilmarnock hanno un computo clamoroso, ed è quello che vedete nel nostro titolo. In poche parole, in tutte le vittorie dei padroni di casa – che saranno vincenti anche nella serata di mercoledì – sono arrivate sedici reti da un lato e tre dall’altro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, il momento dei Rangers non è il migliore. Ma gli ospiti sono penultimi nella classifica del campionato scozzese con nessuna possibilità di tirarsi fuori da quello che alla fine sarà il destino, vale a dire la seconda fase del campionato per non retrocedere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rangers-Kilmarnock: il conto è di 16-3

